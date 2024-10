“Dunque ci siamo, la mattinata soleggiata non deve trarre in inganno, sarà una giornata dai forti connotati invernali. Da Ovest arrivano i primi rovesci nevosi. Potrebbero esserci sorprese bianche anche nelle località non menzionate dalla nostra mappa”.

La redazione di Sardegna Clima Onlus annuncia dunque la prima vera nevicata per il 2017 prevista in Sardegna. Già ieri sera la Protezione civile ha diramato un avviso di condizione meteo avverse per gelo e neve, a partire dalle 17:00 di oggi, 14 gennaio, e sino alle 10:00 di lunedì 16 gennaio.

Sono previste gelate che saranno possibili anche a quote medio-basse. Nel corso della notte si avranno nevicate sparse di debole intensità, che saranno possibili a quote superiori ai 500 metri, ma non si escludono deboli nevicate a quote più basse.

“Il nostro modello - fanno sapere dalla redazione di Sardegna Clima Onlus - prevede rovesci nevosi fino ai 400-500 metri su tutta la Sardegna Centro-Settentrionale. La quota neve sarà leggermente più alta nel sud dell’isola, ma tutte le montagne sarde saranno coperte da un soffice manto bianco”.