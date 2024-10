Il presidente della Regione Sardegna Francesco Pigliaru è intenzionato a presentare questo pomeriggio alle 17 la nuova Giunta.

La presentazione dovrebbe avvenire nella sede della presidenza della Giunta, in viale Trento a Cagliari, nella quale il governatore sta in queste ore effettuando un sopralluogo. Secondo quanto si apprende, l'esecutivo è in gran parte già deciso.

Rimane qualche incertezza solo per gli assessorati all'Agricoltura e all'Industria per i quali Pigliaru ha preso ancora qualche ora per riflettere.

Pigliaru pare intenzionato a nominare la presidente regionale di Confagricoltura Elisabetta Falchi all'assessorato all'Agricoltura e l'ex direttore dell'Api Sarda Virginia Mura all'Industria.

Ma a complicare le cose, nelle ultime ore, sarebbero comparsi altri nomi come quello del presidente dell'Atp di Sassari Leonardo Marras. Di certo si sa solo che la decisione finale spetta al presidente che dovrebbe averla già presa per comunicarla alla stampa nel pomeriggio.

Secondo quanto si apprende per l'assessorato alla Programmazione è stato scelto l'economista Raffaele Paci, per l'Urbanistica il presidente regionale dell'Anci Cristiano Erriu e per l'Ambiente la docente universitaria Donatella Spano.

Un'altra donna che entra in Giunta è Claudia Firino di Sel che guiderà l'assessorato alla Cultura.

Ai Trasporti andrà - sempre secondo le ultime indiscrezioni - il docente di Diritto della Navigazione Massimo Deiana mentre l'ex consigliere regionale del Psd'Az, Paolo Maninchedda, oggi del Patto dei Sardi, si occuperà di Lavori Pubblici.

Agli Affari Generali il costituzionalista Gianmario Demuro l'ha spuntata sul sindaco di Villasimius Tore Sanna mentre per il turismo è stato scelto Francesco Morandi, presidente del corso di economia e management del Turismo a Olbia.

Alla Sanità andrà l'ematologo Luigi Arru mentre l'assessorato al Lavoro verrà affidato alla dirigente del ministero Virginia Mura.