Atterraggio di emergenza a Ciampino per un velivolo ambulanza: nessun ferito tra i passeggeri a bordo, due medici e due membri dell'equipaggio.

L'aereo proveniva da Cagliari ed è dovuto atterrare per un problema al carrello.

"A causa di un piccolo velivolo ambulanza che, in fase di atterraggio si e' inclinato sull'ala, - spiega Adr - sono in corso i sopralluoghi tecnici necessari per procedere con le operazioni di ripristino del corretto assetto dell'aereo, liberando la pista di volo. I movimenti aerei riprenderanno appena terminate le attivita'".