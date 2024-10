Un charter partito da Hammamet, in Tunisia, e diretto a Birmingham, in Inghilterra, è atterrato d'urgenza all'aeroporto internazionale "Riviera del Corallo" di Alghero a causa del malore accusato da uno dei passeggeri a bordo.

Per l'uomo, un turista inglese di 61 anni, purtroppo non c'è stato niente da fare. Il problema cardiaco accusato durante il volo non gli ha dato scampo e subito dopo l'atterraggio i medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Dopo alcune ore necessarie per l'espletamento delle procedure previste, il velivolo è ripartito pochi minuti fa verso la propria destinazione.

A bordo viaggiano 200 turisti inglesi, reduci da un periodo di vacanza in Tunisia. La salma è stata affidata a un'agenzia funebre locale per il trasporto all'istituto di Patologia forense di Sassari, dove il medico legale ha ritenuto di non dover procedere con l'autopsia. Già attivate le procedure per il trasferimento della bara nel Regno Unito.