Anche il Presidente della Regione, Christian Solinas, ha voluto esprimere la sua solidarietà e quella della Giunta nei confronti del sindaco di Siniscola, Gian Luigi Farris, vittima dell'ennesimo atto intimidatorio.

“Un atto vile – ha sottolineato il Governatore – che si aggiunge ad una lunga serie di minacce e attentati di cui il Sindaco, in passato, è rimasto vittima. Sono certo che la mano dei violenti non sarà in grado di fermare gli amministratori onesti che ogni giorno, tra mille sacrifici, prestano la loro opera per il bene delle comunità. Confidiamo in una rapida indagine che assicuri i colpevoli alla giustizia, e assicuriamo l'impegno della Giunta regionale al fianco delle amministrazioni locali”.