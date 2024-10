“Una dura e ferma condanna per l'ennesimo episodio che mette a rischio la sicurezza di un sindaco”. Queste le parole pronunciate dal deputato sardo di Forza Italia, Pietro Pittalis, che ha espresso la sua solidarietà al Sindaco di Siniscola, Gian Luigi Farris, vittima dell’ennesimo atto intimidatorio.

“Quanto accaduto – ha aggiunto l’esponente azzurro – è un atto ignobile ed inqualificabile, perché ad essere colpito è la fascia tricolore, oltreché una persona stimata per correttezza ed impegno a favore della sua comunità”.

Il suo auspicio è quello di “Un intervento urgente del Governo per mettere in atto strumenti volti a tutelare la sicurezza degli amministratori locali. Non lasciamo che i sindaci siano lasciati soli nella lotta contro malessere e disagio sociale”.