Il senatore Emiliano Fenu (Movimento Cinque Stelle), ha voluto esprimere la sua solidarietà al sindaco di Siniscola, Gian Luigi Farris, vittima di un nuovo atto intimidatorio.

“Un atto inqualificabile – aggiunge Fenu – che condanniamo con fermezza. Per quanto mi riguarda le logiche della violenza e dell’intimidazione sono sempre da condannare senza nessuna scusante o remora. Mi auguro che le indagini possano identificare in tempi brevi gli autori di questo vile gesto. Un episodio che non fa altro che destabilizzare un territorio già in difficoltà”.

“Le critiche – conclude – quando si devono fare vanno fatte nelle sedi opportune. Sono il sale della democrazia, non lo sono di certo la benzina ed altri metodi mafiosi utilizzati per cercare di spaventare amministratori come il sindaco di Siniscola”.