Attentato nel corso della notte contro due donne a Tortolì. Un ordigno fabbricato artigianalmente, composto da un tubo metallico, polvere pirica, chiodi e bulloni, è stato collocato in una porta laterale della casa di due cugine, Lara e Dilva Depau, una fotografa e l'altra architetto, ed è esploso nella palazzina in ristrutturazione. La deflagrazione, avvenuta intorno alle 2,30, ha svegliato il paese ma non ha provocato gravi danni.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri della compagnia di Lanusei coordinati dal capitano Danilo Cimmicata, che hanno avviato le indagini.

L'attentato è il secondo contro le due donne in poco più di un mese. Infatti nel corso della notte del 31 maggio scorso nello stesso punto dell'abitazione fu fatto esplodere un ordigno simile.