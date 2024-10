Erano circa le due del mattino quando a Fonni è stato lanciato l’allarme: la Bmw del sindaco Stefano Coinu era avvolta dalle fiamme.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i Vigili del fuoco che, dopo aver spento l’incendio e aver messo in sicurezza l’intera area, hanno accertato l’origine dolosa del rogo.

Stefano Coinu è in corsa con Daniela Falconi per il rinnovo della carica del sindaco alle elezioni comunali in programma per domani.

L’attentato di questa notte scuote la tranquillità di un’intera comunità.

Sull'episodio indagano i Carabinieri