Intorno alle 21.00 della scorsa notte, i Vigili del Fuoco di Lanusei sono intervenuti per estinguere le fiamme e mettere in sicurezza l’area interessata da un incendio in località Barisoni, a Marina di Tertenia.

Le fiamme hanno completamente distrutto un prefabbricato adibito ad abitazione, di proprietà di un imprenditore residente a Jerzu.

Le cause dell’incendio sono di probabile origine dolosa, in quanto sul luogo è stato rinvenuto materiale accelerante riconducibile al rogo.

Sul posto i Carabinieri della radiomobile di Jerzu per le indagini.