Attentato incendiario nella notte a Cagliari. Bruciate le auto di un dipendente della Regione e di sua moglie. I malviventi, secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, sono entrati in azione intorno alle 2. Hanno forzato il garage, in via Piave, in cui erano parcheggiate le due auto.

Una volta dentro, utilizzando con molta probabilità del liquido infiammabile, hanno appiccato il rogo. Un residente della zona è stato svegliato dal rumore provocato dalle vetture che prendevano fuoco e ha fatto scattare l'allarme.

Sul posto sono subito intervenuti i Vigili del fuoco e gli agenti della Squadra volante della Questura di Cagliari. In via precauzionale alcune abitazioni sono state evacuate. I Vigili del fuoco hanno lavorato due ore per domare il rogo e mettere in sicurezza l'area.

Sul posto questa mattina sono intervenuti gli agenti della scientifica per ulteriori accertamenti. Anche la Digos di Cagliari ha avviato le indagini.