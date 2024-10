Attentato incendiario durante la notte nelle campagne di Jerzu ai danni di un deposito di auto destinate alla demolizione.

In fumo, intorno all'1, sono andate sette autovetture parcheggiate nella parte esterna del deposito, che hanno provocato un vasto incendio in località Su Spadula. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Lanusei che hanno dovuto lavorare alcune ore per domare le fiamme.

Il deposito è di proprietà di Giuseppe Spano, un 30enne incensurato di Jerzu, che aveva avviato l'attività di demolizione auto di recente. L'incendio è probabilmente di origine dolosa, anche se finora non è stato trovato nessun innesco che possa dare la certezza.

Sul fatto indagano i Carabinieri della compagnia di Jerzu, guidati dal capitano Giuseppe Merola.