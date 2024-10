Attentato incendiario durante la notte contro il Comune di Bosa, a poche ore della presentazione delle liste per le elezioni amministrative di giugno. Il fatto è avvenuto intorno all'una, quando i malviventi hanno versato della benzina sul portone d'ingresso del Municipio, in corso Garibaldi e gli hanno dato fuoco. Sul posto sono arrivati i Vigili del fuoco di Macomer e Cuglieri e i Carabinieri della stazione di Bosa, che hanno avviato le indagini.

Non si escludono collegamenti tra l'atto intimidatorio e le imminenti elezioni: da stamattina un logo elettorale con la scritta "Bosa Cambia" e la foto del portone del Municipio, corre su Whatsapp. Il claim è lo stesso che appare sul logo del candidato di centro, Alfonso Marras, in continuità con l'attuale giunta:

"Credo che le due cose non siano collegate - ha detto il sindaco Pier Franco Casula -, anche se la scritta che fa il verso a quella della lista di Alfonso Marras, dà da pensare. Più che un collegamento con la politica ci leggo il gesto di qualche disperato o una ragazzata. Non credo ci sia nulla di importante contro la nostra amministrazione, anche se aspettiamo le indagini per poterlo dire con certezza".

Gli investigatori stanno analizzando i contenuti delle telecamere del Comune e raccogliendo testimonianze. Nella cittadina costiera oltre alla lista di Marras, sono state presentate altre due liste: "Bosa Cambia Bosa" guidata da Alessandro Campus e "Bosa noi ci siamo" con Giuseppe Idda candidato sindaco, sostenuto da Fratelli d'Italia e un gruppo civico.