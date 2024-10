Attentato incendiario all'auto del sindaco di Oniferi Davide Muledda. Nella serata di ieri i Vigili del Fuoco di Nuoro sono intervenuti intorno alle 19:50 nei pressi del Santuario della Madonna della Pace.

Giunta sul posto la squadra ha provveduto alla estinzione e messa in sicurezza del sito. Poi sono iniziate le indagini di polizia giudiziaria al fine di risalire alle cause dell’incendio in collaborazione con i carabinieri presenti anch’essi sul posto.

Con ogni probabilità si tratta di un vero e proprio atto intimidatorio. "La mia vicinanza umana, civile e politica a Davide Muledda, sindaco di Oniferi, vittima nelle scorse ore di un vile atto incendiario ai danni della propria macchina", ha commentato Emiliano Deiana, presidente dell'Anci Sardegna.

"Ancora una volta un sindaco, un amministratore è fatto oggetto di violenza barbara che richiama (o dovrebbe richiamare) tutti al rifiuto della violenza, dell’intimidazione, della vigliaccheria che si cela dietro a questi gesti. Un abbraccio a Davide e alla sua famiglia", aggiunge Deiana.