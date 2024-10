Atto intimidatorio nei confronti del responsabile della società Project Automation di Monza, che gestisce i parcheggi a pagamento di Tortolì.

L'auto di Roberto Elli, una Peugeot 308, è stata data alle fiamme la scorsa notte a Tortolì. Sul posto per spegnere le fiamme, che però avevano già causato pesanti danni all'auto, sono giunti i vigili del fuoco.

Sul posto anche i carabinieri di Tortolì, che hanno avviato le indagini. Da una prima ricostruzione dei militari, non vi sarebbero dubbi sulla natura dolosa dell'incendio che si è sviluppato in via Ennio Porrino, dove l'auto era parcheggiata.