Sono una Ford Focus, una Opel Corsa, una Renault Koleos ed una Peugeot 207, le prime tre di proprietà di carabinieri in servizio nella caserma del paese e l'ultima della figlia del sindaco, Nannino Marteddu, le auto incendiate nella notte proprio di fronte alla caserma dei militari a Orotelli.

I carabinieri della Compagnia di Ottana, guidati dal Capitano Massimo Meloni, stanno visionando in queste ore le telecamere poste in alcuni punti della via Vittorio Emanuele dove è avvenuto l'attentato, e quelle posizionate all'esterno della caserma.

Gli inquirenti stanno anche sentendo le persone che sono arrivate sul posto subito dopo il fatto per spegnere l'incendio.