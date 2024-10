Un attentato incendiario è stato compiuto ad Olbia contro un commerciante di origini pakistane.

All'alba, poco dopo le sei, è stata cosparsa di liquido infiammabile la sua Fiat Punto parcheggiata in via della Giara, vicino a via Roma nel centro a Olbia.

Le fiamme hanno avvolto l'utilitaria e l'intervento dei Vigili del fuoco hanno evitato che il rogo interessasse anche altre auto.

Alcune settimane fa il commerciante aveva subito un altro episodio analogo: in quell'occasione le fiamme avevano distrutto un pullmino che l'uomo utilizzava per lavoro.

Sul fatto indagano gli agenti del Commissariato della città.