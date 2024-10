Hanno dato fuoco alla sua auto dopo averla cosparsa di benzina. Poi hanno voluto lasciare la tanica di combustibile vuota poco distante dal mezzo come segno inequivocabile del gesto. Vittima dell'ennesimo attentato incendiario a Nuoro l'avvocata Piera Pittalis.

La sua Nissan Juke era parcheggiata in via Monte Nero nel quartiere di Preda Istrada, a poca distanza dalla Questura. La notizia è stata anticipata dall'Unione Sarda e confermata all'ANSA dalle forze dell'ordine ma è rimasta riservata per alcuni giorni visto che il fatto è accaduto nella notte tra venerdì e sabato.

Dopo l'allarme dato dai vicini della donna, sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, che hanno lavorato a lungo per spegnere le fiamme, e le volanti della Polizia, che ha avviato le indagini. Gli investigatori cercano di capire se il gesto sia legato all'attività lavorativa di Pittalis. Preziose per le indagini saranno le numerose telecamere presenti nella zona.

Si tratta del terzo attentato incendiario che in poco tempo viene messo a segno in provincia di Nuoro ai danni di professionisti che operano nel campo della giustizia. Alcuni mesi fa a Siniscola era stata incendiata l'auto dell'avvocata Martina Cocco. L'ultimo episodio, sempre a Siniscola, è stato messo a segno ai primi di ottobre e ha distrutto l'auto di un maresciallo dei carabinieri.