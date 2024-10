Il capitano dei bersaglieri Giuseppe La Rosa è morto questa mattina, a seguito di un attentato messo a segno intorno alle 7 ora italiana, nella zona di Farah, l'area più meridionale e rischio del settore ovest dell'Afghanistan. Altri tre militari sono rimasti feriti, di cui uno, maresciallo, versa in condizioni più gravi rispetto ai due colleghi feriti in modo non preoccupante. Non si conoscono ancora i nomi dell'Ufficiale rimasto ucciso e dei tre militari che erano con lui a bordo di un “lince” quando il mezzo sarebbe stato avvicinato dall'attentatore che avrebbe lanciato una bomba a mano all'interno del blindato che faceva rientro alla base dopo un'operazione congiunta con i militari afghani. Il presidente della Repubblica “esprime sentimenti di solidale partecipazione al dolore dei familiari”. Profondo cordoglio anche da parte del presidente del Senato Pietro Grasso, del presidente del Consiglio Enrico Letta e del ministro della Difesa Mario Mauro.