Un'esplosione davanti all’ingresso dell’agenzia di noleggio auto ‘Europcar’ di Viale Trieste a Nuoro ha danneggiato la porta principale del locale. L'attentato è avvenuto intorno alle 2:20.

Sul posto sono intervenuti una squadra dei Vigili del fuoco di Nuoro, i Carabinieri e la Polizia scientifica. L’atto criminoso fortunatamente non ha causato feriti. Non si registrano danni strutturali. Sono in corso le indagini per ricostruire quanto accaduto e trovare i responsabili.