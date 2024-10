Volevano mettere a segno un attentato ai danni di un commerciante, ma la bomba non è esplosa, forse a causa di un difetto della miccia.

Un borsello con all'interno un ordigno artigianale a base di gelatina esplosiva, circa mezzo chilo, è stato trovato nella notte a Samassi.

La scoperta è stata fatta dal proprietario dell'abitazione, un commerciante di 43 anni, il quale, svegliato da alcuni rumori che provenivano dall'esterno, è subito uscito, scoprendo il borsello. Inizialmente non si era reso conto che si trattava di un ordigno, pensava a qualcosa di rubato e gettato dai ladri nel suo cortile. Ha subito chiamato il 112. Sul posto sono arrivati i carabinieri della Compagnia di Sanluri: controllando meglio, hanno scoperto che all'interno del borsello c'era una bomba inesplosa. Sono così intervenuti gli artificieri del Comando provinciale di Cagliari, che hanno disinnescato l'ordigno. L'imprenditore ha dichiarato agli investigatori di non aver subito minacce e di non sapersi spiegare le ragioni del gesto.