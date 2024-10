I sindaci e gli smministratori del Distretto sanitario e della Comunità montana di Sorgono esprimono la più sincera solidarietà al collega e amico Gigi Littarru per il vile atto intimidatorio subito la notte scorsa.

Ferma la condanna verso qualunque forma di violenza, contraria agli stessi concetti di democrazia, coesione sociale, partecipazione della comunità.

La solidarietà verso chi amministra in nome del bene pubblico è una necessità imprescindibile per riprendere il dialogo con la comunità, specialmente in un momento delicato quale quello attualmente attraversato.