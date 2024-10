Ennesimo atto intimidatorio in Sardegna contro un amministratore locale. Nella notte sono state incendiate due auto di proprieta' del sindaco di Bosa Luigi Mastino.

Una delle due vetture era parcheggiata di fronte alla casa del primo cittadino bosano.

"Piena solidarietà al sindaco di Bosa e ferma condanna per l’ennesimo atto intimidatorio nei confronti di un amministratore locale".

Interviene così il presidente del Consiglio regionale della Sardegna, Gianfranco Ganau dopo l’ennesimo episodio di intimidazione nei confronti di un primo cittadino dell’isola.

"Quanto accaduto non può essere tollerato – aggiunge il massimo rappresentante dell’Assemblea sarda – a Luigi Mastino rivolgo l’invito ad andare avanti con forza e coraggio, avendo ben presente che l’assemblea sarda è e rimarrà al fianco degli amministratori locali che non saranno lasciati soli. L’auspicio – conclude Ganau - è che vengano al più presto individuati i responsabili, chi commette atti di questo tipo, non può rimanere impunito".

"Si tratta dell'ennesimo episodio, non più isolato, di intimidazioni nei confronti degli amministratori comunali, nei confronti di chi ogni giorno rappresenta lo Stato affrontando le difficolta' e provando a dare risposte ai cittadini - il messaggio di solidarieta' del Partito democratico sardo-. Intimidire Mastino significa intimidire ciascuno di noi, la nostra democrazia, il principio di rappresentanza e la legalita'. Per questo forte deve essere l'indignazione di tutte le forze politiche e sociali che nel condannare questi gesti devono anche impegnarsi nel combatterli ogni giorno".