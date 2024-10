Dopo l'attentato di questa notte ai danni del sindaco di Fonni Stefano Coinu, arrivano i messaggi di solidarietà da parte del mondo politico.

Il coordinatore regionale di Forza Italia, Ugo Cappellacci.

"Desidero esprimere la mia solidarietà al sindaco di Fonni, Stefano Coinu. Chi mina la normale dialettica democratica - prosegue l'esponente azzurro - si pone al di fuori della comunità e contro di essa. Sono sicuro che Stefano saprà proseguire il suo impegno con coraggio, passione, dando la migliore risposta ad un atto vile e ignobile".

Il capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale Pietro Pittalis.

Piena solidarietà "all'amico Stefano Coinu. Siamo sicuri che chi ha agito nell'ombra e in maniera vile fallirà il suo intento perché il coraggio del servizio alla comunità, dell'impegno di Stefano e soprattutto l'onestà dei cittadini di Fonni prevarrà sulle intimidazioni. Siamo vicini a Stefano, alla sua famiglia e a tutta Fonni e a tutti gli amministratori locali che in sono sempre in prima linea nel territorio. Ci auguriamo - ha concluso - che quanto prima i criminali siano smascherarti e assicurati alla giustizia".

Il movimento Nuovamente Fonni

"Daniela Falconi e i candidati della lista Nuovamente Fonni esprimono piena e totale solidarietà al sindaco Stefano Coinu vittima di un atto intimidatorio. Un atto che mira ad avvelenare il giorno del silenzio elettorale e del voto: un atto, quindi, rivolto contro la democrazia e la sua libera espressione da qualunque parte provenga. Da parte nostra la violenza non solo è rifiutata e combattuta, ma ci fa dire che chi la pratica si pone automaticamente fuori dalla nostra comunità e dalla civiltà. Nessuno, difatti, può attentare alla tranquillità di chi amministra e nessuno può attentare alla tranquillità di una comunità nel momento più alto della vita democratica: la libera espressione del voto. Rinnoviamo a Stefano Coinu e alla sua famiglia la vicinanza e solidarietà".