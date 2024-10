Per la Procura di Sassari non ci sarebbe stato nessun attentato, come invece sostiene il coordinatore della Lega per il nord Sardegna Giovanni Nurra.

La settimana scorsa Nurra aveva denunciato prima su Facebook e poi alla Digos di avere subito un attentato, qualcuno aveva sabotato la sua auto allentando le viti alle ruote, dichiarando di essere sicuro si trattasse di un tentato omicidio da collegare alla sua attività politica. “Potevano uccidere me e la mia famiglia”, aveva dichiarato.

"Aspetto di conoscere le motivazioni della richiesta della Procura e di sentire dai vertici del mio partito come dovrò agire - commenta Giovanni Nurra, dopo aver ricevuto la notifica della richiesta di archiviazione - Sono molto scosso. La mia vita professionale, politica e privata ha subito un forte choc per questo episodio e per questo voglio valutare con attenzione le mie prossime mosse".