“Da Campo Progressista un abbraccio e un impegno di solidarietà attiva a tutti i compagni del PD”.

Inizia così una nota del Presidente di Cp Sardegna, Luciano Uras, dopo l’attentato alla sede del circolo del Partito Democratico di Dorgali.

“Vicinanza e impegno comune, con i compagni del circolo di Dorgali e con i dirigenti tutti del PD, per la difesa intransigente della democrazia in Sardegna e in Italia, aggredita in modo vile, pericoloso, irresponsabile e funzionale ad un attacco demolitorio della politica organizzata, del sistema delle forze politiche democratiche sancito dall’articolo 49 della Costituzione Repubblicana”, queste le sue parole.

“Siamo chiamati – sottolinea Uras – tutti a vigilare e contrastare ogni tentativo di riduzione della libertà democratica, della organizzazione libera del pensiero e dell’azione politica. In qualunque modo e in qualunque parte avvenga, nel nostro Paese. Chiediamo alle autorità competenti, alla magistratura e alle forze dell’ordine, di proseguire nell’impegno a difesa dei questi valori costituzionali irrinunciabili”.

“Chiediamo – conclude – alle istituzioni parlamentari, al Consiglio regionale della Sardegna, di porre in essere ogni iniziativa che interrompa il processo aggressivo alla attività politica democratica, di cui da tempo si percepiscono segnali pericolosi”.