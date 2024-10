Un atto intimidatorio è stato compiuto ai danni di Giorgio Careddu, imprenditore 46enne di Posada, consigliere comunale, già vicesindaco e candidato come primo cittadino alle ultime elezioni.

Una bomba è stata fatta esplodere questa mattina nella casa di campagna di sua proprietà.

Immediatamente è stato lanciato l’allarme e sul posto sono intervenuti i Carabinieri che hanno avviato le indagini del caso per smascherare gli autori del gesto intimidatorio.

Parole di solidarietà e condanna sono state espresse a nome dell'intero Gruppo Sardista.

“Un gesto vile che non fermerà certamente l'impegno quotidiano di Giorgio Careddu nell'amministrazione comunale del proprio paese – dice Franco Mula, capogruppo del Psd’Az in Consiglio Regionale -. Auspichiamo che gli autori siano presto assicurati alla giustizia e che tutti gli amministratori locali sardi, impegnati in prima linea, siano messi in condizione di operare in serenità per il bene delle loro comunità”.