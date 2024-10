"L'atto intimidatorio di cui è stato vittima il sindaco di Fonni non è solo l'ennesimo, vile attacco a un rappresentante delle istituzioni nel territorio. Il fatto di averlo compiuto alla vigilia di un confronto elettorale lo rende, se possibile, ancora più grave e odioso. Per questo è più importante che mai ribadire che non ci fanno paura e che questa è una battaglia di civiltà, di cultura, di democrazia".

Queste le parole del presidente della Regione Francesco Pigliaru sull'attentato compiuto questa notte.

"Ho telefonato a Stefano Coinu e ancora una volta ho trovato un amministratore coraggioso, al quale ho espresso la ferma condanna dell'accaduto e la solidarietà della Giunta regionale. Soprattutto, però, abbiamo parlato della videosorveglianza e condiviso l'idea che la realizzazione della rete deve avere una assoluta priorità per garantire la sicurezza nei territori. Fonni partecipa al nostro progetto, che avrà una rapidissima attuazione - conclude Francesco Pigliaru - e verrà esteso a tutto il territorio regionale".