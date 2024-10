L’esplosione di una bomba, questa notte, ha causato ingenti danni a una struttura di prima accoglienza per migranti nella campagna di Dorgali.

All’interno dell’edificio si trovavano due operatori della cooperativa The Others e 64 stranieri. Due 23enni nigeriani hanno riportato delle contusioni alle gambe e ai piedi scendendo dal letto subito dopo aver udito il forte scoppio.

Alcuni ospiti della struttura sono stati intervistati questa mattina dall’Unione Sarda.

“Ieri notte è successa una brutta cosa – ha raccontato un ragazzo di colore – Non so come spiegare perché è una cosa molto forte. Quando sono venuti i carabinieri hanno detto che era una bomba. Abbiamo avuto tanta paura, due ragazzi sono rimasti feriti alle gambe. Non capiamo il perché di questo attentato, in questi giorni non è successo niente di strano”.

“Stanotte, mentre dormivano – ha spiegato in inglese un altro degli ospiti –, siamo stati svegliati da un grande frastuono, come una bomba. Io non so. Adesso i poliziotti stanno investigando. L’esplosione ha distrutto la struttura, i corridoi, le porte sono volate. Due di noi sono rimasti feriti ai piedi”.