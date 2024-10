Il sito web di Strogoff (www.strogoff.it), società con sede a Cagliari specializzata in e-commerce marketing, stamattina si presentava con una scritta lapidaria e abbastanza preoccupante: “Hacked by Islamic State (Isis) – We are everywhere ;-)”

“Attaccato dallo stato Islamico – ISIS - noi siamo ovunque”.

Il testo bianco su sfondo nero era preceduto dal logo dell’ISIS con una musica orientale di accompagnamento.

Il messaggio è stato prontamente oscurato e sostituito da una home page momentanea con gli indirizzi utili per contattare l’azienda, in attesa di poter ripristinare il sito tradizionale. Tuttavia cercando Strogoff su Google il titolo del sito appare tutt’ora modificato in seguito al sabotaggio.

L’episodio potrebbe rappresentare l’ennesimo attacco Isis a siti italiani ed esteri, compreso il famoso caso del PD Toscana su cui attualmente stanno indagando DIGOS e Polizia Postale.

Restano ancora tanti dubbi sull’effettivo autore dell’attacco, non si può ancora stabilire con certezza se l’azione sia riconducibile al gruppo islamico o se si tratti di un macabro gioco portato avanti da hacker che intendono cavalcare il fenomeno del momento, ma che sono sostanzialmente estranei alla rete terroristica.