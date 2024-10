Dopo tante polemiche, una lunga serie di attestati di stima e solidarietà è arrivata al professore di religione del Nuorese Giovanni Siotto, 32 anni, finito nell’occhio del ciclone mediatico per aver parlato in classe di sesso, consigliando ai giovani alunni l'acquisto di due libri da leggere a casa con i genitori.

Questo pomeriggio il professore incontrerà diverse madri in una riunione. In tante si dissociano dalle proteste e dall'attacco mediatico rivolto al docente.

Ma al prof di religione è arrivato anche un richiamo. "Mi è stato chiesto di recarmi in una scuola di Nuoro il giorno 20 perché viene un ispettore scolastico e porrà delle domande sulla questione - ha dichiarato all'Ansa Siotto – Inoltre, sempre dalla stessa scuola, mi hanno chiamato per andare e ritirare una lettera dalla segreteria, mi aspetto una contestazione. Io sono tranquillo ma penso che alla fine dovrò denunciare per mobbing, calunnia e diffamazione diverse persone che ricoprono ruoli diversi".