Cagliari perde 1.133 abitanti. E' questa la tendenza documentata dall'Atlante demografico 2022 pubblicato dal Comune. Se dovesse essere confermata anche per il prossimo anno, il capoluogo scenderebbe al di sotto dei 150mila residenti. Al 31 dicembre scorso gli abitanti erano 150.679.

Aumenta il numero dei cittadini stranieri: sono 9.480 i residenti in città con un crescita rispetto al 2021 di 253 unità. L'incidenza è del 6,29% sul totale della popolazione.

In leggero aumento il dato sull'età media con i 51,01 anni contro i 50,82 dell'anno precedente. Un trend valido anche per gli stranieri che passano dai 38 ai 38,52 anni. In generale la fascia di età decennale più rappresentata è quella dei cinquantenni, con complessive 25.764 (17,10%) unità. Seguita da quella dei sessantenni il cui numero è pari a 22.212 (14.74%).

I bambini al di sotto dei 10 anni sono 8.014 (5.32%), mentre i cittadini sopra i 65 anni sono 43.731 (29.02%) di cui 23.404 (15,53%) ultrasettantacinquenni.

A Cagliari risiedono 78.403 famiglie: di queste, il 49,06% è costituito da una sola persona, mentre il 25,36% è composto da due persone. Poche le famiglie numerose: solo il 2,64 dei nuclei familiari ha 5 componenti o più. Il saldo naturale, cioè la differenza tra il numero dei nati e quello del morti e pari a -1.762 (nati 635 - morti 2.397).

La differenza tra immigrati (4.510) ed emigrati (3.615) porta ad un saldo migratorio positivo (895). Per quanto riguarda i cittadini stranieri le quattro