Da segnalare che il centro vaccini, in questo periodo, ha proseguito le vaccinazioni con il vaccino Pfizer sul personale delle ditte autorizzate a lavorare in ospedale, a pazienti vulnerabili, al personale delle scuole e delle forze dell'ordine considerati “fragili”.

Sarà l'Azienda ospedaliero universitaria di Sassari a vaccinare gli studenti tirocinanti di medicina, farmacia e delle professioni sanitarie. L’autorizzazione alla vaccinazione di queste categorie è stata comunicata ieri dalla Regione. La somministrazione del vaccino inizierà lunedì nel centro vaccinale, al piano terra della palazzina delle Medicine in viale San Pietro.

Altre due novità accompagneranno l’avvio della settimana. La prima è relativa all'avvio della vaccinazione delle categorie fragili. In questo caso, il centro vaccinale comincerà lunedì con la somministrazione delle dosi Pfizer-Biontech ai pazienti nefropatici che svolgono la dialisi in ospedale. Nella stessa giornata, in accordo con la Prefettura di Sassari, si procederà alla vaccinazione anche del personale facente parte della Capitaneria di porto del territorio.

La seconda novità, invece, riguarda la ripresa della somministrazione del vaccino AstraZeneca al personale docente e non docente delle scuole del territorio. La loro vaccinazione, interrotta a causa della sospensione dell’Aifa per alcuni approfondimenti sul vaccino anglo svedese, riprenderà martedì. Si ripartirà con gli stessi elenchi, così come già previsto nel programma della settimana precedente.