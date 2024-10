“Caro Davide, desidero ricordarti così, attento e interessato durante il corso, trascinatore, buono e simpatico. Non ho parole per definire il dolore che possiamo sentire per la perdita di un giovane atleta e splendida persona”.

Sono ancora tante le testimonianze dei cagliaritani e sono solo, per testimoniare quell’anima buona e sorridente di un 31enne pieno di vita. E le parole di Luigi Cadeddu, istruttore di Blsd (Rianimazione cardiopolmonare), in un post pubblico su Fb, ricordano i bei momenti con l’ex giocatore rossoblù, Davide Astori durante la gestione del Cagliari Calcio di Massimo Cellino.

In queste bellissime immagini, Cadeddu con un post sul social Facebook, vuole ricordarlo così sorridente e gioioso, così come era la voglia di trasmettere agli altri la gioia di vita.