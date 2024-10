Scoppia una nuova bufera sulla sanità sarda. La Procura di Oristano, con il sostituto Armando Mammone, sta indagando su una serie di concorsi, assunzioni e graduatorie all'Azienda sanitaria locale considerate sospette.

Come riportano oggi i due quotidiani sardi, nei giorni scorsi anche il presidente della Regione, Francesco Pigliaru, in gran segreto è stato sentito dal pm oristanese come persona informata dei fatti.

L'inchiesta - che potrebbe coinvolgere anche altre Aziende sanitarie sarde - è cominciata da una denuncia alla Procura, che per le indagini si avvale della collaborazione del Nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza di Oristano. Nella denuncia si faceva cenno al moltiplicarsi delle assunzioni di tipo interinale per tutte le strutture gestite dalla Asl, compreso l'ospedale San Martino.

Una strategia - secondo l'accusa - per farsi beffa delle graduatorie ed evitare la pratica dei concorsi ritenuta evidentemente scomoda perché le assunzioni sarebbero state meno facilmente gestibili. Della vicenda si era anche parlato, un anno fa, in Consiglio regionale, con alcune interrogazioni e richieste di verifiche su quanto accadeva nella sanità a Oristano.

Per il momento, massimo riserbo da parte degli inquirenti, mentre il presidente della Regione Pigliaru, interpellato dall'ANSA, si trincera dietro un 'no comment'. In questi giorni gli uomini delle Fiamme Gialle hanno sentito diverse persone per cercare di capire meglio cosa accadesse nei concorsi e come venivano gestite le graduatorie.