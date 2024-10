In Sardegna

S'iscola italiana sighit a avelenare sa cussèntzia de sos pitzocos sardos, insinzande·lis fàulas a pìgiu de sa limba e de s'istòria issoro. In su libru de s'editore Giunti: "Poster, in giro tra i saperi" pro sa classe V de s'iscola elementare, in sa pàgina 96, b'at iscritu chi su sardu est unu “dialetto” comente su napoletanu o su milanesu.