Pulizia del litorale di Giorgino e cartelli affissi per di informare bagnanti e visitatori che sotto la paglia marina ancora oggi arde il fuoco. E' l’esempio delle associazioni Gruppo cavità cagliaritane, Sardegna Sotterranea, Amici di Sardegna, Ambiente Sardegna, seguito da altri comitati che stamani si sono recati in spiaggia per ripulirla dai rifiuti abbandonati.

Una decina di volontari della Biosalus, si sono dati da fare. A loro i complimenti di Marcello Polastri, presidente della Commissione politiche per la sicurezza del Comune di Cagliari.

“Complimenti ai giovani di Biosalus per l’infaticabile opera di pulizia della spiaggia di Giorgino, dai rifiuti presenti in mezzo alla paglia marina che nel frattempo - ha detto Polastri - parrebbe fumar di meno, dopo a un incendio che ha innescato uno strano processo di continua autocombustione. Magari adesso - conclude Polastri - liberato il tappeto di plastica sulla posidonia spiaggiata, grazie ai volontari di Biosalus, non sarà poi così arduo sensibilizzare la collettività e le istituzioni”.