Doppio appuntamento culturale questo pomeriggio nella sede dell’Associazione Costituente per Sassari, in viale Umberto 122. Alle 18 il maddalenino Gianluca Lioni, docente di Scienze della comunicazione all’Università Roma 3, presenta il suo secondo giallo storico “Indagine nell’Arcipelago, isola della Maddalena 1865, un caso per il maresciallo Tanchis”, edito da Tre60.

Come protagonista nel ruolo di investigatore il carabiniere già conosciuto dai lettori nel precedente romanzo dell’autore “La processione dei fantasmi”. La nuova opera di Lioni è un complesso intrigo che si dipana in un momento storico in cui le isole dell’arcipelago maddalenino sono sotto l’attenzione mondiale per la presenza a Caprera di Giuseppe Garibaldi.

Alle 19 sarà la volta di Pier Luigi Rossi, medico nutrizionista e divulgatore scientifico molto noto anche ai telespettatori per le sue ricette sulla buona salute, che affronta con il suo libro “Intestino, il sesto senso del corpo - dalle fake news alla scienza”, un nuovo capitolo del benessere personale, facendo conoscere l’importante ruolo svolto da questo organo per un sano equilibrio metabolico, ormonale, psichico e immunitario.

A moderare il dialogo con gli autori Carlo Tomassetti, che leggerà alcuni brani dei libri.