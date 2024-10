È iniziata questo pomeriggio ad Alghero la vaccinazione degli operatori sanitari della ASSL Sassari contro il Covid-19. Come previsto dal cronoprogramma, alle 13:30 sono state somministrate le prime dosi del vaccino ai medici e agli infermieri incaricati di effettuare le vaccinazioni e dalle 15 sono state conferite le prime dosi ad alcuni dei medici e degli infermieri impegnati nel reparto di Terapia Intensiva dell’ospedale Civile, nel reparto Covid dell’ospedale Marino e in altri reparti ospedalieri e servizi territoriali. Le vaccinazioni sono avvenute negli spazi del Servizio Trasfusionale.

A partire da giovedì 7 gennaio, la campagna di vaccinazione sarà estesa agli operatori sanitari dell’ospedale Segni di Ozieri. Anche in questo caso i primi a ricevere il vaccino saranno i medici e gli infermieri preposti alla vaccinazione e subito dopo gli operatori sanitari impegnati in prima linea nel contrasto alla diffusione del Coronavirus. Lo stesso giorno, il primo ciclo di vaccinazioni interesserà anche gli operatori del Distretto di Sassari e dei Dipartimenti di Prevenzione e Salute Mentale, in particolare: i medici e gli infermieri che compongono le Usca (Unità Speciali di Continuità Assistenziale), i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e tutti gli operatori sanitari che si occupano dell’effettuazione dei tamponi molecolari.

Durante questa prima fase saranno vaccinati circa 600 operatori degli ospedali di Alghero e Ozieri e circa 160 operatori sanitari che lavorano nel Distretto di Sassari e nei Dipartimenti di Prevenzione e Salute Mentale. Con l’arrivo delle prossime dosi, la campagna di vaccinazione si rivolgerà anche agli ospiti e agli operatori delle residenze per anziani.