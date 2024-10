Non è chiuso il Pronto soccorso del San Martino di Oristano. “È aperto e operativo”, specifica la Direzione dell’Assl di Oristano che replica ad alcune notizie comparse sui canali social.

Si sta procedendo alla sola sanificazione dell'area dell'Obi (tre stanze) dedicate ad ospitare i sospetti casi Covid-19 (che seguono percorsi differenti e separati da quelli del Pronto Soccorso) e ad effettuare il tampone – prosegue la Direzione – in via esclusivamente precauzionale del personale che opera nell'area Covid e che è comunque dotato dei dispositivi di protezione individuale e adotta tutte le misure di sicurezza indicate per il trattamento dei pazienti”

“Non c'è nessun motivo d'allarme – conclude – e l'attività sanitaria allo stato attuale procede regolarmente”.