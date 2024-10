ATS Sardegna comunica che, per motivi legati all’indisponibilità dei vaccini, tutte le prenotazioni delle seconde dosi di: martedì 13 aprile sono spostate a venerdì 16 aprile alla stessa ora e quelle di mercoledì 14 aprile sono spostate a sabato 17 aprile alla stessa ora.

“Si ricorda che l’appuntamento delle seconde dosi è allo stesso orario in cui è stata effettuata la prima dose. ATS Sardegna si scusa per il disagio”, fanno sapere in una nota.