Garantire il diritto al lavoro per i 161 lavoratori dipendenti delle cooperative che gestiscono i servizi dell’Assl di Cagliari è l’appello lanciato dalla Consigliera regionale del Movimento Cinque Stelle, Carla Cuccu, che ha presentato un’interrogazione al presidente della Regione, Christian Solinas, eall’Assessore alla Sanità, Mario Nieddu.

La consigliera è intervenuta a sostegno dei lavoratori dipendenti delle cooperative che gestiscono i servizi di Cup, ticket, centralino e supporto amministrativo dell'ASSL di Cagliari, una parte esternalizzati e alcuni in proroga e in scadenza al 30 novembre 2019.

“Nonostante le richieste delle Organizzazioni Sindacali ad Ats del 6 settembre e del 15 novembre 2019, – rimarca Cuccu – soli 11 giorni alla data del 30 novembre, i lavoratori delle cooperative non sanno ancora se continueranno ad avere un lavoro o se andranno ad integrare le già copiose sacche di disoccupazione che ormai caratterizzano la Sardegna”.

“Il governo regionale non dà risposte; parrebbe essere affetto da un morbo soporifero di cui, ancora, non si sarebbe trovato l'antidoto. È doveroso – conclude la Consigliera pentastellata – che l'Amministrazione regionale si pronunci senza ulteriore indugio e renda effettivo il diritto al lavoro anche a questi lavoratori essenziali per rendere efficiente la sanità pubblica regionale”.