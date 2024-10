Il Comune di Padria ha pubblicato l’avviso della Camera di Commercio di Sassari sul percorso di assistenza tecnica alla creazione d’impresa 2018 della Camera di Commercio di Sassari, rivolto agli aspiranti o ai neo imprenditori.

Come specificato nell’avviso, «Il percorso formativo si propone di trasferire ai partecipanti conoscenze, metodologie e tecniche di gestione aziendale atte ad accrescerne la professionalità manageriale, nonché a migliorare le competenze in tema di creazione e gestione d’impresa, strategie e strumenti per affrontare il mercato, business plan, gestione economico-finanziaria, reperimento delle fonti di finanziamento».

Saranno due le edizioni, una a Sassari e l’altra ad Olbia. Per la prima è necessario prenotarsi entro il 24 aprile mentre per la seconda entro il 15 ottobre. Per aderire dovrà essere compilato un modulo online nel sito www.ss.camcom.it oppure cliccare su una finestrella che condurrà a un sito apposito. Le domande saranno valutate in base all’ordine cronologico di arrivo.

Al corso potranno partecipare i primi 30 partecipanti. I requisiti richiesti sono l’età anagrafica non inferiore ai 18 anni, un’impresa costituita da non più di 5 anni dalla data di avvio del presente Avviso, che siano regolarmente attive e in regola con il pagamento del Diritto Annuale, che abbiano la sede legale e/o un’unità operativa nel Nord Sardegna e che abbiano regolarmente assolto gli obblighi contributivi previdenziali e assistenziali (DURC regolare).

Il percorso avrà tre fasi: una di 6 moduli della durata di 60 ore, la seconda di incontri “incontri one to one” mentre la terza consisterà in un laboratorio sul Business Plan (massimo 15 partecipanti) della durata di 20 ore. Le 15 idee cantierabili potranno accedere al successivo modulo di assistenza personalizzata per la stesura del piano d’impresa.

Il calendario definitivo sia per Olbia (inizio novembre-dicembre) che per Sassari (maggio-giugno) verrà inviato tramite posta elettronica insieme alla comunicazione di ammissione al percorso.