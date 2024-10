Saranno in sciopero domani e dopodomani i lavoratori del servizio di assistenza educativa specialistica per gli studenti disabili delle scuole medie di Cagliari: le ragioni della protesta, proclamata dalla Fp Cgil, sono legate in particolare ai ritardi nel pagamento degli stipendi da parte della cooperativa sociale La Clessidra – da cui dipendono circa cinquanta dei complessivi cento lavoratori - ma sono sostanziate da un atteggiamento complessivo della società, che nega il confronto sindacale e viola alcune parti del contratto.

La decisione di proclamare le due giornate di sciopero è arrivata dopo svariate richieste di incontro, sollecitazioni e proclamazioni di stato di agitazione: azioni rimaste inascoltate che hanno esasperato i lavoratori e inasprito il clima fino all’assemblea che ha sancito la scelta di indire questo sciopero.

La Fp Cgil di Cagliari auspica che vengano ripristinate le normali relazioni sindacali e che si possa arrivare alla soluzione delle diverse questioni aperte con la cooperativa Clessidra. Per farlo chiede anche al Comune di Cagliari, committente dell’appalto, di farsi promotore di un confronto.