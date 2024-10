L'Osservatorio di Assicurazione.it ha condotto un'indagine sulle abitudini e sulle tendenze degli automobilisti in Sardegna, stilando un quadro complessivo che aiuta a comprendere l'andamento del settore assicurativo in regione. La ricerca parte da aprile 2019 ed arriva fino ad aprile 2020.

Innanzitutto è interessante notare che proprio ad aprile 2020 si è calcolato il prezzo medio più basso degli ultimi 12 mesi: 391,06 euro. Rispetto alla media nazionale, equivalente a 463,74 euro, c'è quindi un risparmio del 15,67% in più.

Il mese più caro è stato invece luglio 2019, quando una polizza costava circa 471,29 euro.

Questo sembra quindi un buon momento per sottoscrivere un'assicurazione, anche perché nei prossimi mesi le tariffe sembrano destinate a salire nuovamente.

Un aspetto importante relativo all'RC auto riguarda le garanzie accessorie, che possono portare numerosi benefici in base alla tipologia di guida.

La garanzia preferita dagli automobilisti è l'assistenza stradale, scelta nel 38,83% dei casi. Questo servizio si rivela particolarmente utile, poiché fornisce supporto in caso di incidente o di guasto dell'auto.

Molto gettonata anche la polizza infortunio al conducente, scelta dal 23,18% degli assicurati. Il guidatore può ricevere un risarcimento economico in caso di danni fisici, se coinvolto in un incidente con colpa. Risulta indicata soprattutto per chi usa frequentemente il mezzo per lavoro o per lunghi spostamenti.

Il 18,71% dei guidatori ha optato per la tutela legale, che copre i costi di eventuali spese legali derivanti da procedimenti giudiziari o extra-giudiziari.

La polizza furto e incendio, richiesta nel 10,32% dei casi, è consigliata a quelle persone che parcheggiano il mezzo all'aperto o in zone non custodite.

Completano questa particolare classifica l'assicurazione cristalli e la polizza contro gli eventi naturali, scelte rispettivamente nel 7,07% e nell'1,89% dei casi.

Scegliere le garanzie accessorie indicate alle proprie abitudini al volante consente di risparmiare un bel po' di soldi e di seccature burocratiche in caso di incidente.

La ricerca ha preso in considerazione anche l'età media delle auto in Sardegna ed il loro valore di mercato in rapporto ai dati nazionali.

Secondo i report di aprile 2020, le auto sarde hanno un'età di circa 11,67 anni contro i 10,47 anni della media nazionale.

Il valore delle vetture si attesta sui 9.164,43 euro, contro i 10.413,74 della media italiana.

Infine tra le vetture preferite comandano le Fiat: nei primi 4 posti ci sono la Grande Punto, la Panda seconda serie, la Panda e la Seicento.

Al quinto posto c'è la Ford Fiesta quinta serie, ed al sesto posto la Fiat 500.

Completano la classifica della top ten la Ford Fiesta sesta serie, la Volkswagen Golf quinta serie, la Smart Fortwo seconda serie e la Volkswagen Tiguan prima serie.