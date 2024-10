L'assicurazione auto in Sardegna costa in media 59 euro in più per le donne. Ma volante e pericolo costante del tradizionale modo di dire non c'entrano nulla.

Anche perché il numero degli incidenti medio dichiarato da chi richiede un preventivo per la propria Rc auto nell'Isola è leggermente superiore per gli uomini. Le donne sarde dichiarano, mediamente, di aver avuto circa 0,15 incidenti auto negli ultimi anni, mentre gli uomini 0,17. A rivelarlo un'indagine di SosTariffe.it che ha analizzato i preventivi arrivati al sito nel 2016 individuando le differenze di prezzo per uomini (596 euro) e donne (655).

Oltre al sesso del richiedente nel report sono stati analizzati l'età, la classe di merito di appartenenza e il numero di incidenti indicati dagli assicurati sardi nel 2016.

Gli uomini che in Sardegna assicurano la propria auto hanno un'età media di 46 anni. Le donne che richiedono un preventivo hanno due anni in meno, 44 anni. Anche la classe di merito è un elemento che influisce sul premio.