Negli ultimi 12 mesi i prezzi dell'assicurazione Rc auto in Sardegna sono aumentati in misura tripla rispetto alle medie nazionali.

E' il dato diffuso dall'Osservatorio periodico di Facile.it che ha evidenziato per l'Isola un incremento del 5,75% su base annuale a fronte di un +1,82% nazionale.

In particolare a febbraio il premio medio pagato in regione per assicurare un'auto era pari a 454,43 euro, quello pagato mediamente in Italia 529,14 euro.

A subire i rincari maggiori sono stati gli automobilisti delle province di Cagliari (+8,13%), Nuoro (+7,18%) e Olbia-Tempio (+4,81%).

Unica provincia in controtendenza Oristano (-7,46%). In merito ai costi, in termini assoluti, Cagliari è la provincia in cui assicurare un'auto costa di più (484 euro); al secondo posto quella di Carbonia-Iglesias (457,07 euro), terzo posto per Sassari (451,26 euro).

Oristano è la provincia più economica, con un premio medio pari a 354,92 euro.