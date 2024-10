L’Assessorato regionale del Lavoro ha oggi pubblicato il Bando per la presentazione e la gestione di percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP).

“Sosteniamo il diritto di ogni persona di essere parte attiva della propria comunità - afferma l’Assessore del Lavoro, Ada Lai - senza alcuna discriminazione indipendentemente dalla propria condizione. La Regione investe i fondi comunitari e del PNRR in inclusione sociale per promuovere l’integrazione e dare alle ragazze e ai ragazzi la possibilità di sviluppare il proprio potenziale nella vita. La Sardegna - ricorda l’esponente dell’Esecutivo Solinas - ha la maglia nera per la dispersione scolastica, circa il 13% dei minori non arriva neanche al diploma delle superiori, perché abbandona precocemente gli studi. È nostro dovere arginare il fenomeno, attuando misure di contrasto adeguate, come i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) che svolgono un ruolo preventivo, inclusivo e di integrazione”.

Con tale Avviso, la Regione promuove la realizzazione e il finanziamento di percorsi formativi triennali di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) per il conseguimento di un titolo di qualifica, in coerenza con le direttrici di sviluppo economico e imprenditoriale del territorio, volti ad agevolare il successivo inserimento nel mondo del lavoro. I percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) sono finalizzati all’assolvimento del diritto-dovere di istruzione e formazione e prevedono il rilascio da parte della Regione della qualifica professionale triennale di Operatore, livello 3 EQF, riconosciuta a livello europeo.

I destinatari dell’offerta formativa sono i giovani e le giovani residenti o domiciliati in Sardegna che non hanno assolto l’obbligo di istruzione e formazione in possesso dei seguenti requisiti: licenza media; età inferiore ai 17 anni (ovvero 16 anni e 364 giorni) alla data del 14 settembre 2023 per il triennio 2023-2026 e al 14 settembre 2024 per il triennio 2024-2027.

Possono presentare le proposte per la definizione dell’offerta formativa le agenzie formative che alla data di presentazione della candidatura siano accreditate in Sardegna e, pertanto, regolarmente iscritte nell’elenco regionale dei “soggetti abilitati a proporre e realizzare interventi di formazione professionale”, macro-tipologia A, ai sensi del sistema regionale di accreditamento, in base a quanto definito dall’Avviso.