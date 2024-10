C'e' anche un assessore del comune di Gonnesa, Luca Virdis di 45 anni, fra i 45 arrestati stamane fra la Sardegna e il Lazio nella vasta operazione antidroga "Triplete" che ha consentito di scoprire un traffico di cocaina, hashish e marijuana.

Le misure cautelari eseguite dai carabinieri del comando provinciale di Cagliari, con la partecipazione del Reparto elicotteri, sono in tutto 49, di cui 27 in carcere, 18 ai domiciliari e 4 obblighi di presentazione in caserma.

Il nome dell'indagine si riferisca al fatto che si tratta della terza operazione antidroga conclusa nel Sulcis dalla compagnia di Carbonia.