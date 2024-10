Si è parlato di comunità energetiche oggi ad Arborea, in un confronto pubblico organizzato dal Comune al quale ha partecipato l'assessora regionale all'industria Anita Pili. "Un'occasione di confronto e approfondimento su un tema - ha detto l'assessora Pili - particolarmente caro alla Giunta Regionale, impegnata in un serrato confronti con il Governo proprio sui temi energetici e sul futuro dell'energia in Sardegna".

"Nei prossimi giorni - ancora Anita Pili - avremo modo di avviare il tavolo tecnico con il direttivo dell’Anci e del Consiglio delle Autonomie locali, che svolgeranno un ruolo fondamentale per la buona riuscita del percorso di animazione territoriale che consentirà di redistribuire oltre 140 milioni dal Pnrr nei 315 comuni sotto i 5.000 abitanti della nostra Regione".

"Fondamentale - ha aggiunto l'esponente della Giunta Solinas - il confronto e la condivisione tra istituzioni, a beneficio delle nostre comunità, della loro autonomia energetica e per l’abbattimento del costo dell’energia per le famiglie e per le imprese. Si tratta di fondi del Pnrr la cui modalità di gestione è stata definita la settimana scorsa tra la commissione energia della conferenza delle regioni e il Ministero della transizione ecologica titolare della misura. In particolare la gestione amministrativa e finanziaria sarà centralizzata, mentre le attività di promozione, affiancamento tecnico e animazione territoriale saranno in capo alle Regioni".